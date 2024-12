[Review] Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Boksen wordt leuk

Ik mocht aan de slag met Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer. Nu is sporten niet per se mijn favoriete bezigheid, maar muzikaal boksen klonk toch vrij leuk in mijn oren. Is en blijft de game ook leuk?

Wat valt er allemaal te beleven

Aan het begin van de game word je als beginner goed meegenomen door alle opties en is er voor iedere modus een tutorial. Boksen spreekt natuurlijk voor zich, maar er zijn ook variaties bedacht die wel wat uitleg nodig hebben. Ik begon zelf met de dagelijkse workout. De eerste keer dat je deze doorloopt heeft de instructeur wel wat informatie nodig. Met bijvoorbeeld je lengte, gewicht, ervaring in sporten, doelen en nog wat andere vragen worden er dan gerichte workouts samengesteld. Het voelde in ieder geval gedegen en dat bleek ook na een proef met hele andere waarden. Mijn familielid speelde de game namelijk met hele andere antwoorden op de vragen en kreeg ook een heel ander programma voorgeschoteld.

Na de basis te hebben geleerd over boksen, opent het standaardmenu. Hier zijn alle mogelijkheden van Fitness Boxing 3 te vinden. Je kunt vrij trainen, werken aan dagelijkse en wekelijkse missies, in multiplayerstand aan de slag of allerlei kleinere oefeningen doen. Daarnaast kun je bij settings de game helemaal naar jouw hand zetten. Zo staan daar manieren om de inputlag aan te passen, de muziek zachter te zetten of zelfs de taal van de instructeur aan te passen. Nederlands is helaas niet beschikbaar als taal. Dat is voor een game als deze eigenlijk best jammer. Helemaal omdat Nintendo de laatste tijd juist veel games in het Nederlands uitbrengt. Ik krijg nog steeds de rillingen van het driedubbeldobbelblok uit de laatste Mario Party-games, maar wel fijn dat de optie er is. Het was een welkome toevoeging geweest aan Fitness Boxing 3.

Hoewel het boksen zelf dus niet echt uitleg nodig heeft, omdat de instructeur het steeds goed uitlegt, was dat bij de modus Mitt Drills wel fijn. Je krijgt hier namelijk een flinke training voor de kiezen. Bij andere spelstanden gaat het vooral om ritmisch boksen of een variatie hierop. Bij Mitt Drills moet je goed luisteren naar de naam van de stoot. Een uppercut, rechte stoot en hoek om maar wat voorbeelden te noemen. Voor mij was dit de leukste stand met de meeste uitdaging. In ieder geval zo aan het begin van deze game. Ik kan me goed voorstellen dat de dagelijkse workouts steeds een stapje lastiger worden.

Wat is leuk en wat kan er beter

Voor mij is het de eerste game in de serie. Zo kijk ik er ook naar. Het boksen zelf staat als een huis en is goed doordacht met veel variatie in trainingen. Die zijn op moeilijkheid en tijdsduur in te stellen. Heb je dus weinig tijd voor een training, dan kun je een eenvoudige korte workout doen. Zelf vond ik de moeilijkere workouts leuker om te spelen. Er zat meer variatie qua oefeningen in en de bemoedigingen van de instructeur kwamen in deze trainingen ook beter over. Ik werkte me hier letterlijk in het zweet. Verder kom ik graag terug naar de game voor een muzikale bokssessie of voor een snelle zittende training. De training op muziek voelt wat speelser en meer als een leuke minigame. Er zitten nummers bij van de game zelf, maar ook van populaire artiesten zoals Billie Eilish, Britney Spears en Kenny Loggins. Heel divers dus. De zittende training is, volgens de game, eigenlijk voor mensen met een fysieke beperking, maar misschien moeten ze daar ook ‘luie gamers’ aan toevoegen. Ik vond de trainingen namelijk erg fijn. Als ik een kantoorbaan zou hebben, zou ik deze in pauzes of tussendoor wel even doen!

Naast alle leuke elementen uit de game, valt er in mijn ogen echter nog flink wat te verbeteren. Ik mis bijvoorbeeld een goede reden om naar de game terug te gaan. Ja, een dagelijkse training afwerken of calorieën verbranden zouden redenen moeten zijn, maar dat is te weinig. Ik kan mij herinneren dat ik op de Nintendo DS vaak terugging naar Dr. Kawashima’s Brain Training om levels vrij te spelen of om mijn hersenleeftijd omlaag te brengen. Bij Fitness Boxing 3 zie ik daar te weinig van terug. Een tip zou zijn om er bijvoorbeeld platina punten aan te koppelen. Zo speel ik stiekem nog wekelijks een keer Big Brain Academy: Knappe Knoppen alleen maar om daarmee mijn punten binnen te harken. Een online-element zou dus slim zijn voor deze game. Verder zijn de instructeurs leuk, maar nog wat te statisch. Misschien dat artificial intelligence binnenkort zal helpen voor dit soort problemen, maar nu voelden de gesprekken met de coach toch wat simpel. Een simpele verhaallijn zoals in Let’s Sing zou beide problemen misschien kunnen verhelpen.

Tot slot werd ik eigenlijk niet zo blij van de instrumentale versies van Billie Eilish, Britney Spears en de rest. De ontwikkelaars moesten waarschijnlijk een eigen variant van elk nummer creëren, maar dat hadden ze beter kunnen laten. Alles klinkt veel te amateuristisch. Ik kon helaas nog geen voorbeelden vinden op YouTube, maar wel van de eerste Fitness Boxing-game. Eigenlijk verschilt de kwaliteit niet zoveel met onderstaand voorbeeld en dat is erg spijtig.

Wat mij betreft mogen er veel meer bekende liedjes in deze game komen, maar wel gewoon het origineel. Maak er een modus van waarbij je heerlijk op het ritme van de muziek kan boksen. Een abonnement om toegang te krijgen tot een grote bibliotheek met nummers zou ik zelfs niet erg vinden.

Dat was het wel zo’n beetje

De titel van de game, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, zegt het eigenlijk al. Het gaat om een gepersonaliseerde bokstraining met goede coaching. Meer omvat het ook niet. De hoeveelheid content bij de dagelijkse training is erg uitgebreid en goed, maar ik weet niet of dat genoeg is. De verschillende modi zoals Mitt Drills, zittend boksen en muzikaal boksen voegen al heel wat extra’s toe. De uitwerking hiervan kan alleen nog echt veel beter. Voor sportieve gamers zoals ik moet er een goede reden zijn om steeds naar de game terug te willen komen. Die is er nu nog niet echt. Het prijskaartje van 50 euro vind ik daarbij eigenlijk wat te duur.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer is nu beschikbaar op de Nintendo Switch.