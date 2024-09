Launch trailer The Plucky Squire online

Het is zover: The Plucky Squire staat in de eShop! En om deze game even in het zonnetje te zetten, heeft uitgever Devolver een (ontzettend schattige) The Plucky Squire launch trailer online gezet. Zo te zien is er van uitstel geen afstel gekomen. Maar waar gaat deze game eigenlijk over?

In The Plucky Squire speel je Jot, de held van een kinderboek. En waar een held is, moet over het algemeen ook een slechterik zijn: in dit geval Humgrump. Wanneer Humgrump zich zijn ietwat tragische lot realiseert, voor altijd verliezen van de heroïsche Jot, neemt hij het heft in eigen hand. Hij trapt Jot namelijk de vertrouwde bladzijden van hun boek uit, recht de 3D-wereld in! Met alle gevolgen van dien voor zijn vrienden die achterblijven in het boek en nu overgeleverd zijn aan de grillen van Humgrump. Maar een extra dimensie is voor een echte held natuurlijk geen enkel bezwaar. Wissel tussen 2D en 3D in dit actie-avontuur en zorg zelf voor een ‘nog lang en gelukkig’ in deze game.

Je vindt de launch trailer van The Plucky Squire hieronder. Ben jij van plan deze game te spelen? Laat het ons weten in de comments!