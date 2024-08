The Plucky Squire komt 17 september uit

Al in 2022 werd The Plucky Squire aangekondigd. De game zou in 2023 moeten verschijnen op onder andere de Nintendo Switch, maar werd helaas uitgesteld. Inmiddels zijn we alweer in de tweede helft van 2024 en is er eindelijk een releasedatum. Op 17 september zal de game uitkomen. Nog een klein maandje geduld dus. Dit nieuws kwam naar buiten middels een nieuwe trailer. Deze kan je hieronder bekijken.

In The Plucky Squire draait het om Jot en zijn vrienden. Zij zijn personages uit een boek. Niets bijzonders zou je zeggen. Echter, de slechterik Humgrump gooit Jot uit het boek, omdat hij erachter is gekomen dat hij voorbestemd is om te verliezen van Jot. Daardoor verandert het verhaal voorgoed. Nu is Jot in een 3D-wereld die voor hem totaal onbekend is. Het is vervolgens aan jou om jouw vrienden en het verhaal te redden. Tijdens je reis wissel je tussen 2D- en 3D-werelden, los je puzzels op en zijn er vele obstakels die je moet overwinnen.