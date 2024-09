Nintendo blikt terug op alle Splatfests van Splatoon 3

Als je aan Splatoon 3 denkt, dan denk je waarschijnlijk ook meteen aan de vele verschillende Splatfests van de game. Nog voordat het derde Splatoon-spel op de Nintendo Switch verscheen, konden alle fans al aan de slag met het eerste evenement met het onderwerp steen, papier, schaar. Afgelopen weekend organiseerde Nintendo zelfs een Grand Festival om de eerdere Splatfests groots te vieren. Dat is dan ook ongetwijfeld de reden dat er een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland geplaatst is. Hierin worden in minder dan vijf minuten tijd alle Splatfests getoond die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

Herinner jij je bijvoorbeeld nog dat je de vragen ”Welk type partner-Pokémon kies jij? en ”Welk instrument kies jij in een band?” in november 2022 en maart 2024 moest beantwoorden? Gelukkig betekent onderstaande video niet het einde voor Splatfests van Splatoon 3, want in de beschrijving is te lezen dat de pret doorgaat bij nieuwe seizoensgebonden Splatfests.

Wat is jouw favoriete Splatfest en waarom? Laat het ons en andere lezers weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!