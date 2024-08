De release van Lollipop Chainsaw RePOP is vervroegd

Afgelopen juni kwam eindelijk de aankondiging met de releasedatum voor Lollipop Chainsaw RePOP. Wereldwijd zou de game op 25 of 26 september afhankelijk van de regio verschijnen. Vandaag is er echter medegedeeld dat de releasedatum verschoven is voor Europa en Amerika. Nu komt de game bijna twee weken eerder uit, namelijk op 12 september. De release in Japan en Azië staat nog gewoon gepland voor 26 september.

Update!Release date of LOLLIPOP CHAINSAW RePOP(Digital)is September 12 in North America,Central and South America, and Europe.

And the retail price has been confirmed $44.99.… pic.twitter.com/NoNaYXVGpg — 安田善巳 Yoshimi Yasuda (@yasudaD5) August 6, 2024

Lollipop Chainsaw RePOP krijgt zowel een digitale als fysieke release. Al zal je voor de fysieke versie iets meer moeite moeten doen. Zo krijgt de game in Japan en Azië een algemene fysieke release, maar heeft Europa het nakijken. Voor hier is er namelijk nog niets bekend over een fysieke versie uit van de remake. Of die ooit nog komt is speculeren. Voor nu kunnen we dus de game importeren uit Japan of Azië, of een pre-order plaatsen bij Limited Run Games. Limited Run Games handelt namelijk de Amerikaanse fysieke release af. Je hebt keuze tussen een standaard fysieke versie of een Cheerleader Edition. Deze laatste editie bevat naast de game vele extra’s. Zo zit er onder andere een beeld van Juliet bij, de soundtrack, een artbook, een sticker, een sleutelhanger en een medal. Pre-orders daarvoor zijn al geopend en zijn mogelijk tot en met 25 augustus. Daarna is de game daar niet meer te koop.

Kijk jij ernaar uit om met een kettingzaag zombies te gaan slachten? Laat het ons weten in de reacties!