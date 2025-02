[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 9

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

YU-GI-OH! Early Days Collection

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99– 27 februari 2025

Its time to d-d-duel! Vanaf deze week kunnen we met de Early Days Collection aan de slag, en, zoals de naam al doet vermoeden, vind je in deze collectie maar liefst 14 Yu-Gi-Oh!-games uit de vroege jaren. Een deel hiervan zijn zelf nog nooit buiten Japan uitgegeven! Daarnaast zullen een aantal van deze games online functionaliteiten krijgen (we hebben in het Switch-tijdperk immers geen linkkabels meer), waardoor je het online tegen duelleerders over heel de wereld zult kunnen opnemen! De game heeft daarnaast een aantal quality of life veranderingen die de originele games niet hadden. Zo kun je verborgen personages en kaarten ontgrendelen, heb je de optie om kaartspelcapaciteit, duelleerdersniveau en kaarten uit de verboden & beperkte lijst te verwijderen, kun je knoppen aanpassen, de tijd terugspoelen en wanneer je wilt de game opslaan.

Glover

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99– 27 februari 2025

Het heeft even geduurd, maar de re-release van Glover is eindelijk in zicht! De game werd in 2022 al aangekondigd, een vernieuwde versie van het origineel uit 1998. In het spel gaat een experiment van een tovenaar compleet mis. Hij probeerde toverdrankjes te mengen met magische handschoenen en dat gaf zo’n harde knal dat hij in steen is veranderd én zeven kristallen heeft losgemaakt die het koninkrijk energie gaven. Zonder die kristallen zal de wereld uit elkaar vallen! In het spel speel je als Glover, een van de magische handschoenen, en zal je de kristallen terug moeten vinden. Dat doe je door zeven verschillende magische werelden te betreden vol met puzzels en verrassingen.

Him, the Smile & bloom

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99– 27 februari 2025

Him, the Smile & bloom is de (daadwerkelijke) engelse vertaling van een otome die vorig jaar augustus in Japan verscheen. Deze werd daar extreem goed ontvangen, en alhoewel er bij die release een ‘engelse’ versie aanwezig was, liet deze nogal te wensen over. Vandaar dat er nu een officiële Engelse vertaling is verschenen. In Him, the Smile & bloom staan er vier verhalen centraal die zich allemaal in en rond een bloemenwinkel afspelen. Er zijn vier Heroines met elk één Love Interest. Dat zorgt ervoor dat de verhalen over hoe een koppel samen komen gaat en dat de speler geen invloed heeft op met wie de Heroine eindigt. Wel heeft de speler invloed op hoe de relatie zich ontwikkelt middels keuzemomenten. Dat heeft als gevolg dat er drie eindes per verhaal zijn.

Wat verder verschijnt in de week van 24 februari tot en met 2 maart

24 februari – Tank vs Tank – Deluxe Edition

25 februari – Taiji

25 februari – Ninja Five-O

25 februari – Jumper Jon

26 februari – I See Red

26 februari – Rabbit Raid

26 februari – Crime Opera: The Caterpillar Candids

26 februari – Crime Opera II: The Floodgate Effect

26 februari – Crime Opera Collection

26 februari – The Bodycam Shooter

27 februari – Party Poppers

27 februari – The Zebra -Man

27 februari – Vertical Kingdom

27 februari – Antipaint

27 februari – Prison Loop

27 februari – Blackbeard’s Treasure

27 februari – My Night Job

27 februari – Escape Game: The Painting Mansion

27 februari – Fred by Farmer

27 februari – Vaulting Champions

27 februari – Backrooms: Exit from Supermarket Horror

27 februari – Lapidary: jewel craft simulator

27 februari – Cat Spotting Challenge

28 februari – Lost & Hound

28 februari – Burger Chef Tycoon – Value Edition

28 februari – Omega 6: The Triangle Stars

28 februari – Overtop

28 februari – Buggy Off-Road Racing Super Edition

28 februari – Justice Ninja Casey

28 februari – Call of Warzone

28 februari – Voidcraft Island Chronicles: Sky Survival

28 februari – Breakfast Bar Tycoon – Legendary Edition

28 februari – Foto Boy: A New Job

28 februari – Art of Glide II

28 februari – Double Dangerous

28 februari – Mycelium Heaven

1 maart – Fable of Fairystones

