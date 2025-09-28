Hannah verschijnt eind oktober op de Nintendo Switch

QUByte Interactive en Spaceboy hebben bevestigd dat Hannah, een 3D-puzzelplatformer met een emotioneel verhaal, op 30 oktober 2025 naar de Nintendo Switch komt. De game was eerder in oktober 2024 al te spelen op pc en Xbox, maar maakt nu eindelijk de overstap naar Nintendo’s console.

In het spel volg je Hannah, die terugkijkt op haar jeugd en de strijd aangaat met angsten en herinneringen. De wereld waarin je speelt is een mix van dromen en nachtmerries, vol uitdagingen en geheimen. Je kunt klimmen, slingeren, glijden en puzzels oplossen. Daarnaast is het mogelijk om voertuigen en gadgets te bouwen en vijanden slim te gebruiken om ongezien voorbij obstakels te komen. De game valt op door zijn retrostijl en indrukwekkende graphics met hulp van Unreal Engine. Een originele soundtrack maakt de ervaring compleet. Eerder schreven we al een artikel over de aankondiging van Hannah. Dat vind je hier terug.

Ben jij klaar om Hannah uit te proberen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!