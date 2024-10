Monolith Soft is 25 jaar en deelt een verjaardagsvideo

Monolith Soft is gisteren maar liefst 25 jaar oud geworden. De developer heeft in 25 jaar een rijke geschiedenis opgebouwd met kwalitatief erg sterke games. De geschiedenis van de studio is een drukke. Zo is hun eerste game Xenosaga verschenen in 2003 toen ze onder Namco vielen. Tot 2007 verschenen de meeste van hun games vooral op PlayStation, met enkele uitzonderingen als Baten Kaitos. In 2007 werden ze echter overgenomen door Nintendo. Sindsdien hebben ze alleen nog maar producten op Nintendo uitgebracht.

De bekendste franchise van Monolith is toch wel Xenoblade Chronicles, een serie die ondertussen vier verschillende games bevat waarvan drie samen een trilogie vormen. Hiervan is het laatste deel, Xenoblade Chronicles 3, in 2022 verschenen met een uitgebreide DLC, Future Redeemed, die vorig jaar verscheen. Daarnaast hebben ze ondersteuning geboden bij verschillende andere games waaronder Splatoon en The Legend of Zelda.

Deze belangrijke studio is nu dus 25 jaar oud en heeft daarom een video gedeeld die hun geschiedenis van zelfgemaakte games in voorbij komt. Zelfs games waar ze de rechten niet meer van hebben, komen voorbij. Zo zijn Xenosaga en Baten Kaitos elementen te zien.