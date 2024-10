Detective Pikachu nieuws op komst

Vorig jaar verscheen Detective Pikachu Returns, de tweede game van de Pokémon spin-off reeks Detective Pikachu. In mijn review was ik helaas niet erg enthousiast. Dit aangezien de game nogal langdradig was en zelfs de slechtste detectives met gemak het spel zouden kunnen oplossen.

De game is verder door fans en andere critici ook niet bepaald positief ontvangen. Er werd dus gedacht dat de toekomst van de reeks onzeker zou zijn. Echter, The Pokémon Company heeft via een officieel kanaal op X, @poke_times, een bericht geplaatst dat er op 4 oktober, de dag van de lancering wat interessant nieuws “zou kunnen verschijnen”.

Er was al bekend dat er een tweede film in ontwikkeling was, dus mogelijk dat het om de nieuwe film zal draaien of juist wat anders waar nog niets over bekend is. Een nieuwe game misschien?