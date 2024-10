Switch 2 gaat mogelijk een scrollwiel gebruiken bij schouderknoppen

Op 17 september 2015 verscheen er een Nintendo patent online met een bijzondere schouderknop. Deze knop maakt gebruik van een scrollfunctie naast de mogelijkheid om hem in te drukken zoals normale schouderknoppen zoals L en R. Toendertijd werd er nog gedacht dat dit mogelijk voor de NX, een jaar later pas onthuld als de Switch, zou kunnen zijn. Het patent laat achteraf ook een apparaat zien wat verdacht veel lijkt op een Switch model. Echter, nu is het gerucht dat dit patent op de Switch 2 gebruikt gaat worden.

Na de gelekte designs is er nu een nieuw bericht op Reddit verschenen. De schrijver is echter niet geverifieerd dus kan complete onzin vertellen, neem het volgende dus met een flinke lading zout. De reden dat we dit echter delen is, omdat we tijdens gamescom van een accessoiremaker hebben gehoord dat de controllers een bijzonder element zouden hebben. Iets wat zij niet zomaar kunnen namaken. Hij vergeleek het concept met ook geen toegang hebben tot de haptic feedback van PlayStation.

De post van de Reddit gebruiker gaat niet echt in op de designgeruchten, maar hij zou een dummy zonder uitgangen, ventilatiepoorten etcetera in zijn handen hebben gehad. De dummy had volgens de gebruiker schouderknoppen die kunnen draaien. Het wieltje wordt door de gebruiker vergeleken met die van een computermuis. Je kunt het inklikken, en draaien. Echter, het draaien heeft meer kracht nodig dan die van een muis om het per ongelijk draaien tegen te gaan. Ook is het niet echt letterlijk een wiel, aangezien de vorm nog steeds redelijk overeen kwam met huidige Joy-Con knoppen.

Wat weten we nu echt?

De Switch opvolger, welke door iedereen op het moment de Switch 2 wordt genoemd, is nog steeds niet onthuld door Nintendo. Wel weten we dat die er aan komt aangezien er voor april een aankondiging over gedaan zou worden. Dit is door Nintendo bij het jaarverslag onthuld. We zullen dus tussen nu en 180 dagen meer te horen moeten krijgen.