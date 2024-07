Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer 6,7 GB aan vrije ruimte nodig

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de tweede week juli weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Tokyo Xanadu eX+, maar liefst 6,7 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Deathchron, maar 44 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Tokyo Xanadu eX+ – 6.7GB

Bleach: Brave Souls – 5.5GB

Moonshine Inc. – 4.5GB

Muv-Luv Remastered – 3.0GB

Deliver Us The Moon – 2.9GB

Muv-Luv Alternative Remastered – 2.6GB

Toon Roads: Superbike – 2.5GB

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – 1.4GB

Sportitions’24 – 1.1GB

Busway Islands – Puzzle – 1.0GB

Backroom Escape: Labyrinth Horror – 925MB

Chrysolite – 627MB

Cyberpank Parkour Uprising – 597MB

Night Reverie – 588MB

Cargo Manager: Forklift Simulator – 534MB

Exhausted Man – 496MB

Whispering Paws – 530MB

Racing Car Chaos: Extreme Stunt Showdown – 509MB

Danger Stunt Drive: Extreme Racing Simulator – 479MB

Squiggle Drop – 409MB

Prune & Milo – 340MB

Retro Battle – 322MB

siMarket Supermarket Simulator – 218MB

Ecchi Secrets – 203MB

Kubits Gallery – 199MB

Primal Survivors – 194MB

Suddenly an Ogre – 185MB

Spy Guy Animals Junior – 173MB

Zombie Derby 2 – 171MB

Fantasy Saga Frenzy – 159MB

Let’s Aim Shooting Gallery – 139MB

Vac Attack – 105MB

Parasol Stars – The Story of Bubble Bobble III – 79MB

Cattie – 53MB

Eggconsole Popful Mail PC-8801mkIISR – 52MB

Deathchron – 44MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!