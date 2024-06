[Review] Tokyo Xanadu eX+ – Vermakelijk, maar geen uitblinker

Weet Tokyo Xanadu eX+ ons te overtuigen? Lees hier onze review!

Denk je tegenwoordig aan sociale interacties, een schoolsetting en dungeons, dan komt als eerste de Persona-reeks in je op. Die serie is bij een grote groep mensen het bekendst geraakt door die elementen. Echter, er zijn nog wel meer games die die elementen gebruiken. Eén daarvan is Tokyo Xanadu eX+.

Deze game verscheen oorspronkelijk als Tokyo Xanadu op de PlayStation Vita een aantal jaren geleden. Toen het de overstap maakte naar de PlayStation 4 kwam er een geüpdate versie uit in de vorm van Tokyo Xanadu eX+. Deze versie is degene die nu in het Westen op de Switch gaat uitkomen. In Japan is deze al een tijd uit, maar hier is de releasedatum pas 25 juli 2024. Of de game het waard is om gespeeld te worden, lees je in onze review!

Tokyo en de andere wereld

Op een dag vertrekt Kou van zijn werk naar huis. Er is niets aan de hand tot hij zijn klasgenoot Hiiragi ziet. Zij wordt lastig gevallen door twee jongens. In plaats van haar te helpen kijkt hij van een afstandje naar de situatie. En dan gebeurt er iets wat hij nooit voor mogelijk had gehouden. Er ontstaat een vervorming in de lucht en vervolgens een portaal. Hiiragi en de belagers achtervolgend, belandt hij in een soort andere wereld. Een wereld met vijanden waar Hiiragi tegen vecht. Allemaal dingen die voor hem totaal onbekend zijn. De volgende dag weet hij nergens meer van af, al heeft hij wel wat vage flashbacks. Alles lijkt weer op rolletjes te lopen tot een van zijn vrienden zo’n portaal wordt binnengetrokken door een stel vijanden. Dan zal hij toch echt onder ogen moeten komen wat er allemaal gaande is.

Die andere wereld staat bekend als Eclipse. Het zijn dungeons vol vijanden met op het einde een baas. Pas na het verslaan van de baas kan je uit de dungeon komen. Maar voor het zover is dat je een dungeon ingaat, heb je nog vrije tijd. Tijdens jouw vrije tijd kan je vrij rondlopen in de stad en op school. Zo kan je praten met mensen, wat absoluut aan te raden is. Als je elke keer met dezelfde mensen praat, dan merk je dat de teksten steeds veranderen. Het zijn een soort kleine verhaaltjes waardoor de personages meer diepgang krijgen. Dat draagt bij aan een levendigere wereld en dat het zinvol is om met Jan en alleman te praten. Daarnaast kan je in je vrije tijd quests aannemen, items en upgrades kopen, minigames spelen en veel meer. Er valt meer dan genoeg te beleven in de wereld van Tokyo Xanadu eX+.

Het kiezen van je party

Het verhaal is opgedeeld in hoofdstukken. De eerste paar daarvan introduceren nieuwe personages voor jouw party. Daarom duurt het een aantal hoofdstukken voor je de volledige potentie van het vechtsysteem hebt. Voor de dungeon start krijg je te zien welke type vijanden zich in de dungeon bevinden. Die types werken op een soort steen-papier-schaar manier. Als jij weet wat zich in de dungeon bevindt, dan kan je de beste party samenstellen voor die dungeon. Je moet de personages zo uitzoeken dat je de overhand hebt op de types van de vijanden.

Na het samenstellen van je party ga je de dungeon in. Daar kom je telkens vijanden tegen en zelfs kleine puzzels. Die puzzels stellen echter niet veel voor. Bijvoorbeeld dat je de switch moet zoeken zodat de deur opengaat. Negen van de tien keer vind je eerst de switch en vervolgens de deur. Een echte puzzel kan ik dat niet noemen.

Inspiratieloze dungeons

De dungeons zelf zien er vrij inspiratieloos uit. Ik vond ze saai en generiek. Het leukste aspect van de dungeon is het vechten zelf. Ontwikkelaar Nihon Falcom heeft een actie-RPG van deze game gemaakt. Je hebt een set basisaanvallen en nog wat speciale. Per personage verschilt het hoe ze vechten en de een werkt beter tegen een bepaalde vijand dan de ander. Om die reden is het ook fijn dat je tijdens een gevecht gemakkelijk kan wisselen tussen de personages in je gekozen party.

Doordat er keuze is uit vele type moeilijkheidsgraden is er voor ieder wat wils. Wil je uitdaging, geen probleem. Wil je vooral genieten van het verhaal, ook geen probleem. Hierdoor is de game voor meer mensen toegankelijk. Persoonlijk vond ik het vechten zelf wel interessant, maar echt heel bijzonder is het allemaal niet. En dat laatste kan je eigenlijk van de gehele game zeggen. Hoewel alles goed werkt en vermakelijk is, blinkt Tokyo Xanadu eX+ nergens in uit. Het blijft allemaal hangen op middelmatig. Hoe alles oogt, is net als een ruim 15 jaar oude game. En zo oud is de game niet eens. Het verhaal zelf weet ook niet opeens de speler te verrassen en zo blijft alles maar doorgaan.

Conclusie

Alhoewel Tokyo Xanadu eX+ vermakelijk genoeg is om eens door te spelen, doet het niets bijzonders. Voor een prijs van €49,99 is de game lastig aan te raden, tenzij je veel zin hebt in een actie-RPG met sociale elementen. Voor een lagere prijs was het makkelijker om door de middelmatigheid heen te kijken. Al met al kies je zeker niet verkeerd door deze game te kopen, maar een lagere prijs was op zijn plaats geweest.

+ Levendige wereld

+ Leuk vechtsysteem

+ Vermakelijk om door te spelen – De game blinkt nergens in uit

– Prijs is aan de hoge kant

– Visueel niet moeders mooiste



.

DN-score: 6,5