Mario + Rabbids Sparks of Hope is vanaf morgen speelbaar via Games op Proef

Switch Online-leden kunnen deze game tot 14 juli gratis uitproberen

Mario + Rabbids Sparks of Hope is het vervolg op Mario + Rabbids Kingdom Battle en verscheen in 2022 voor de Switch. Mocht je deze game altijd al willen uitproberen dan kan dat vanaf morgen een week gratis via Games op Proef. Alle leden met een Nintendo Switch Online lidmaatschap kunnen dan de gehele game uitproberen. Mocht je de game kopen dan kun je je save data overdragen naar de gekochte versie. Mario + Rabbids Sparks of Hope is een turn-based strategy game die je qua gameplay een beetje zou kunnen vergelijken met X-COM. Lees hier wat wij in 2022 van de game vonden. Ben jij van plan om Mario + Rabbids Sparks of Hope uit te proberen? Laat het weten in de reacties!