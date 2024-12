Nintendo brengt Switch Online-pictogrammen uit 2024 terug

Regelmatig verschijnen er nieuwe Nintendo Switch Online-pictogrammen om als avatar te gebruiken voor je NSO-profiel. Helaas verdwijnen die na een tijdje ook weer. Gelukkig laat Nintendo een aantal icons uit het afgelopen jaar de komende weken opnieuw de revue passeren. Heb je er dus eentje gemist die je graag had willen hebben? Dan is dit je kans om alsnog toe te slaan. De volgende games komen terug in de roulatie:

– Endless Ocean Luminous

– Luigi’s Mansion 2 HD

– Mario & Luigi: Brothership

– Mario vs. Donkey Kong

– Nintendo World Championships: NES Edition

– Paper Mario: The Thousand-Year Door

– Princess Peach: Showtime

– Super Mario Party Jamboree

– The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Tijdens de kerstperiode begint de actie. De games zullen rouleren en elk twee dagen achter elkaar beschikbaar zijn. Geen zorgen als je de eerste keer te laat bent, want alle games komen twee keer voorbij. In het onderstaande schema zie je precies wanneer welke game in de schijnwerpers staat:

Wil je nu liever iets feestelijkers? Op dit moment zijn er allerlei icons met vrolijk kerstthema te downloaden. Ho, ho ho, zo game jij mooi in stijl!

Wat was jouw favoriete Nintendo Switch Online icon van het afgelopen jaar? Deel ze in de comments!