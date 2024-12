Katana Dragon komt naar de Nintendo Switch

Op de officiële website van Katana Dragon is te vinden dat het spel naar Nintendo’s hybride console gaat komen. De vraag is echter nog wanneer, aangezien daar nog geen duidelijkheid over is. Gelukkig weten we al het één en ander over deze game. Katana Dragon is namelijk een actie-RPG waarin je in de huid kruipt van Shin en Nobi. Deze ninja’s hebben als doel om de vloek die boven Sogen hangt te eindigen. Voordat dat kan gebeuren moet je alleen wel extra ninja vaardigheden leren. Deze kunnen je namelijk helpen om puzzels op te lossen, vijanden te verslaan en geheimen te ontdekken. Verder kun je in deze titel kerkers, putten en grotten verkennen, waar onder andere baasgevechten op je staan te wachten. Evenals is het mogelijk om jouw Dragon Gems sterker te maken en jouw uiterlijk aan te passen.

Ben je benieuwd geworden naar Katana Dragon? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer. Mocht je daarna nog enthousiaster zijn geworden, dan kun je altijd nog aan de slag met de gratis demoversie via Steam of Epic Games.