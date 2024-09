Nintendo laat mysterieus nieuw apparaat keuren

Terwijl de geruchtenmolen rondom de opvolger van de Nintendo Switch in volle toeren blijft ronddraaien, komt er nu opnieuw een opvallend nieuwtje welke zomaar iets met deze opvolger te maken zou kunnen hebben. Nintendo heeft namelijk een nieuw apparaat laten keuren met ondersteuning voor de 24GHz-band. Deze band staat ook bekend als mmWave en wordt onder andere op Google Nest-thermostaten gebruikt, bijvoorbeeld voor radar. Deze zou Nintendo natuurlijk prima voor bewegingsbesturing kunnen gebruiken. Nintendo zelf noemt het een ‘wirelss device’. Daarnaast is ook het typenummer (CLO-001) opvallend, deze toont aan dat het een eerste variant is van een nieuw product.

Kijken we naar onderstaande afbeelding, dan lijkt het om een klein vierkant apparaat te gaan. Uit de keuring van de FCC, een organisatie die apparaten met draadloze signalen keurt, lijkt te blijken dat Nintendo het apparaat al vrij snel wil uitbrengen. Nintendo wil bijvoorbeeld de foto’s van het apparaat een half jaar geheim houden. Het is nogmaals goed om te benadrukken dat het hier niet om een console gaat, maar het device zou zomaar iets met de opvolger van de Nintendo Switch te maken kunnen hebben. Wat denk jij? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie!