Mea Culpa DLC én gratis update onderweg naar Blasphemous 2

Oktober is een goede maand voor fans van Blasphemous 2, de lugubere metroidvania die eerder dit jaar uitkwam. Eerder werd er al een DLC aangekondigd voor de game: Mea Culpa. Kenners van deze religieuze gamereeks weten waarschijnlijk wel dat dit slaat op het legendarische zwaard Mea Culpa, dat de speler – The Penitent One – in de eerste game droeg. Uit de onderstaande teaser halen we weinig gameplay, maar wel weten we dat we nieuwe zones, NPC’s en bossfights kunnen verwachten. Tijdens de DLC maak je het zwaard weer heel terwijl je door nieuwe quests speelt. Misschien speel je zelfs het gloednieuwe einde wel vrij…

Naast Mea Culpa krijgt Blasphemous 2 echter ook een gratis update: True Torment. Een gezellige naam, die mooi aansluit bij de toon van de serie. En die heeft ook heel wat te bieden! Om te beginnen wordt New Game+ geïntroduceerd, met uiteenlopende moeilijkheidsopties die je helemaal naar wens instelt. Maar ook worden bestaande zones op nieuwe manieren met elkaar verbonden, zodat je sneller door Cystodia beweegt. Enkele zones hebben een make-over gehad: Choir of Thorns, Sunken Cathedral en Basilica of Ancient Faces zullen de speler op een nieuwe manier gaan uitdagen. Ook zul je nieuwe vijanden tegenkomen, maar krijg je ook een hoop nieuwe upgrades voor The Penitent One zelf. De nachtmerrie gaat verder…

Vanaf wanneer is deze nieuwe Blasphemous 2-content speelbaar? Allebei vanaf 31 oktober! De True Torment-update is dus gratis, en de Mea Culpa DLC zal € 11,99 gaan kosten. Schaf je hem binnen de eerste twee weken na release aan? Dan krijg je daar 20% korting op.

Wist je trouwens dat wij zowel Blasphemous als Blasphemous 2 hebben gereviewed? Je leest de review voor deel 1 hier, en die van deel 2 hier!