24 september is er een nieuwe Sonic Central!

SEGA heeft zojuist een nieuwe Sonic Central aangekondigd in een bericht op X, voorheen Twitter. En deze is morgen al! In de presentatie krijgen fans meer te horen over wat er in 2025 voor de Sonic-franchise op het menu staat. Het is inmiddels het vierde jaar op rij dat SEGA een dergelijke presentatie houdt. Vorig jaar werden tijdens Sonic Central verschillende nieuwtjes gedeeld zoals de releasedatum van Sonic Origins Plus en de Sonic Symphony World Tour. Maar ook aankomende merchandise kan worden onthuld. Vorig jaar werd bijvoorbeeld gesproken over de uiterst smaakvolle samenwerking met Crocs (alleen voor kinderen helaas) en de nieuwe Death Egg Robot LEGO-set.

In Europa hebben we geluk met het tijdstip: de stream zal vanaf 18.00 te volgen zijn! Dit kun je doen vanaf YouTube of Twitch. Wat er precies verteld gaat worden, is nog afwachten. Maar updates over aankomende games Sonic x Shadow Generations en Sonic Rumble lijken voor de hand te liggen. En nu de derde Sonic-film bijna in de bioscoop verschijnt, zou het niet gek zijn als we daar nieuw beeldmateriaal van te zien krijgen. Heb jij voorspellingen of hoop je op iets speciaals in deze nieuwe Sonic Central? Laat het ons weten in de comments!