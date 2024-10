Pokémon Home geeft je nu een shiny Meloetta

Pokémon Home is een app die je kan gebruiken om Pokémon vanuit je game naar de cloud over te brengen. Perfect als je een keer een nieuwe game wilt starten, maar je geliefde Pokémon niet wilt verliezen. Uiteraard kun je ze vanuit de cloud ook weer terugplaatsen in je games. Naast het ‘opslaan’ van Pokémon kan je ook andere dingen doen, zoals ruilen. En soms zijn er zelfs wat extraatjes te krijgen via de Mystery Gift-functie. Zoals bijvoorbeeld een shiny Meloetta! Maar daar moet je wel wat voor doen.

De shiny Meloetta is level 50 en kent al vier moves: Relic Song, Echoed Voice, Psybeam en Sing. Je kunt deze Meloetta alleen krijgen via de mobiele versie van Pokémon Home, dus op je Switch kun je haar niet claimen. En zelfs via de mobiele versie zul je er nog wel wat voor moeten doen. Shiny Meloetta is namelijk alleen beschikbaar voor wie zowel de Paldea Pokédex als de Kitakami Pokédex en de Blueberry Pokédex compleet heeft gemaakt. Je zult naast Pokémon Scarlet of Violet dus ook de DLC moeten spelen. Alles compleet? Dan kun je de shiny via de Mystery Gift-functie claimen. Hoewel dit natuurlijk een hoop werk is, hoef je geen tijdsdruk te voelen. Er is namelijk geen einddatum aangekondigd voor de Meloetta. Het lijkt er dus op dat je rustig de tijd kan nemen. Ga jij deze shiny Meloetta aan je team toevoegen? Laat het ons weten in de comments!