MODEL Debut3 #nicola krijgt onverwachts westerse release

De MODEL Debut-reeks ontving vorig jaar zijn derde deel op de Nintendo Switch in Japan. Tot nu toe kwam er nog geen enkel deel naar het Westen. Echter, daar is onverwachts verandering in gekomen. Gisteren, 16 oktober, is MODEL Debut3 #nicola in de Nintendo eShop verschenen. Dit in tegenstelling tot wat de uitgever communiceerde. Deze gaf namelijk 17 oktober aan als releasedatum. De game ondersteunt zowel Engels als Frans en wordt door FURYU Corporation uitgegeven. Voor €39,99 is de game nu te koop.

Bij MODEL Debut3 #nicola denk je mogelijk aan het vergelijkbare Fashion Dreamer. Beide draaien om mode. Maar als je verder kijkt, zie je duidelijke verschillen. In deze game werk je als model en kan je verscheidene opdrachten aannemen. Alles om maar ooit hét model te worden in de jaarlijkse ‘Nicola Show’. Natuurlijk hoort bij het zijn van model dat je je trendy kleedt. Daar zijn talloze opties voor. En alsof dat nog niet genoeg was heb je ook nog een privéleven. Al met al valt er genoeg te beleven.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk dan de trailer hieronder en neem een kijkje op de officiële site!