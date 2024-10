Mijlpaal voor It Takes Two: 20 miljoen keer verkocht

Co-opgame It Takes Two heeft zijn volgende mijlpaal bereikt en is inmiddels maar liefst 20 miljoen keer verkocht. Uiteraard niet alleen op de Switch, maar alle platformen samen. Dit bericht komt slechts een half jaar na het nieuws in maart dat de game 16 miljoen keer verkocht was. Dat is dus een aanzienlijke stijging in relatief korte tijd.

Ontwikkelaar Hazelight Studios maakte het nieuws bekend op hun social media:

#ItTakesTwo HAS SOLD OVER 20 MILLION!!!



You’re the best fans in the world, how you have embraced our game is blowing our minds! ❤️



We’re so grateful to every one of the millions upon millions who have enjoyed their time with Cody and May 😍 pic.twitter.com/wBI20lJBjq — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 16, 2024

Hoewel het wel degelijk een flinke prestatie is, moeten we wellicht niet heel verbaasd zijn hierover. Al vanaf de release in 2021 werd It Takes Two zeer goed ontvangen door de gamewereld. Cody en May hebben de afgelopen jaren de harten van vele fans veroverd terwijl ze tijdens hun avontuur met tegenzin aan hun relatie werkten. Aangemoedigd, op zijn zachtst gezegd, door het levende zelfhulpboek Hakim. De co-opgameplay was lekker divers en het verhaal meeslepend. Niet zo gek dat It Takes Two in 2021 de GOTY Award heeft gewonnen, evenals diverse andere awards. En ook niet zo gek dat de game nog altijd zo goed verkoopt. Ook bij de redactie viel hij zeer goed in de smaak.

Dankzij de grote populariteit lijkt It Takes Two ook de overstap naar andere media te maken. Al een hele tijd geleden werd er namelijk een film in het teken van de game aangekondigd. Het is een van de projecten van Story Kitchen, die ook hebben meegewerkt aan de recente Tomb Raider-serie op Netflix. Desondanks blijft het lang stil rond deze aankomende film.

Heb jij It Takes Two gespeeld? Met wie ben jij dat avontuur aangegaan? Laat het ons weten in de comments!