[Gerucht] Persona krijgt een live-action Netflix-serie

De afgelopen jaren hebben we allerlei videogame live-action adaptaties gezien, en de volgende die deze behandeling lijkt te gaan krijgen is de Persona videogamefranchise. Dat onthult het Amerikaanse amusementsplatform Variety op hun website op basis van berichtgeving via bronnen. Het zou gaan om een serie voor Netflix. Variety heeft Netflix om een reactie gevraagd, maar het streamingbedrijf weigerde elk commentaar.

Volgens Variety zou Netflix de geldschieter voor dit project zijn, maar het productiewerk zou gedaan worden door 21 Laps en Story Kitchen. Verder zou ook bekend zijn wie de schrijver van deze Persona-serie is, namelijk Christopher Monfette. Hij zal naar verluidt de rol vervullen van zowel schrijver, als uitvoerend producent en showrunner. Naast een aantal namen van medewerkers van 21 Laps en Story Kitchen wordt ook Toru Nakahara van SEGA genoemd als uitvoerend producent. Details over de verhaallijn van de Persona-serie zijn er nog niet. Maar goed, hoewel het plot van de games varieert, richten ze zich doorgaans op Japanse middelbare scholieren. Overdag doorlopen zij normale dagelijkse routines en onderhouden ze vriendschappen, terwijl ze ’s nachts te maken krijgen met bovennatuurlijke bedreigingen.

Alhoewel de genoemde namen van 21 Laps en Story Kitchen geen onbekende zijn binnen het wereldje, is er nog niets bevestigd. Zodra er officieel bericht over een Persona Netflix-serie naar buiten komt, zullen we dat uiteraard hier met jullie delen.

Zie jij een Persona live-action adaptatie wel zitten? Laat het ons weten, we zijn benieuwd!