[Preview] Splitgate 2 – Een spectaculaire shooter

Gratis multiplayer shooter Splitgate was in 2019 voor het eerst te spelen. Het onderscheidde zich van andere shooters met een mechanic die zich goed bleek te lenen voor tactische positionering: portalen. Spelers konden twee portalen plaatsen op verschillende delen van de map om hier zo een doorgang te creëren. Deze vaardigheid zorgde voor een extra dimensie in een genre waar positionering van jouzelf en je team van levensbelang is. Splitgate is nooit uitgekomen voor de Switch, maar daar komt mogelijk verandering in. Vervolg Splitgate 2 is namelijk aangekondigd, en als het aan ontwikkelaar 1047 Games ligt komt deze ook naar de Switch (2?) bij de release in 2025. De portal-mechanic zal in Splitgate 2 nog steeds een belangrijke rol spelen, maar er is een belangrijk nieuw element toegevoegd: factions. En dit mochten wij alvast uitproberen. Lees wat we ervan vonden in onze preview van Splitgate 2

Play together, stand alone

Bij aankomst kregen we eerst beeldmateriaal te zien wat ons meer vertelde over de wereld van Splitgate 2 en de verschillende factions. Uiteraard staan twee teams van vier niet toevallig tegenover elkaar in arena’s: alle spelers zijn namelijk deelnemers aan de Sol Splitgate League. Deze toernooien zijn een vorm van entertainment en brengen naast teamglorie ook een hoop roem voor de individuele spelers met zich mee. Er zijn drie verschillende factions waarvan spelers, Aces, onderdeel kunnen uitmaken. Voor de Aeros-faction geldt dat snelheid centraal staat, Sabrask focussen zich op kracht en Meridian zijn strategen. Elke factie heeft eigen vaardigheden die je zelf kan gebruiken of waar je hele team passief van kan profiteren. En uiteraard kan iedereen gebruik maken van portalen!

Tijdens de preview speelden we een versie van ‘King of the Hill’. Er was een gekleurde zone op de map, die je voor een bepaalde tijd met je team moest claimen. Wat als eerste opviel, was de map zelf. Het was een leuke combinatie tussen natuurelementen en de scifi-setting, met genoeg plekjes om dekking te zoeken maar wel zoveel ruimte dat je goed in beweging moest blijven. Helaas heb ik niet alle arena’s kunnen zien, maar aan de hand van de video’s ben ik ook erg benieuwd naar de neo-futuristische van de andere maps. Het is in elk geval een lust voor het oog, maar uiteindelijk is dat natuurlijk bijzaak. Want hoe was de gameplay?

Variatie alom

Ik moet toegeven dat ik van nature helemaal geen shooter-talent ben. Toen ik voor de eerste keer een faction mocht kiezen, begon ik daarom met de Aeros. Met de Aeros-ability kon ik tijdelijk boost krijgen voor mijn (reload)snelheid en gezondheid, dat leek me niet verkeerd! Maar eenmaal in-game werd het niet zo’n slachting als ik had gevreesd. Het was even inkomen, maar door te profiteren van de dekking van mijn teamgenoten en de soepele besturing liep het al snel op rolletjes. Ik moet eerlijk bekennen dat ik denk dat dit deels te maken heeft met ietwat ondersteuning bij het richten. In dit spel kun je alle kanten op, vooral met de portalen. Een beetje assistentie is dan ook niet gek, en ik vond het niet storend (misschien omdat het nu in mijn voordeel werkte ;)).

Na de eerste ronde besloot ik te variëren. Eerst koos ik voor de Sabrask. Deze hebben een ability waarbij ze een doorzichtig schild neer kunnen zetten. Extra handig is dat vijanden hier niet doorheen kunnen schieten, maar jouw team wel! En hier geven de portalen een extra dimensie: hoewel nog niemand in onze game al handig genoeg was met portalen, zagen we in de voorfilmpjes wel beelden van hoe spelers met een protaal sneaky achter een vijandig schild konden komen. Genoeg kansen voor playmaking dus. Tot slot ging ik voor de Meridian. Deze hebben een ability waarmee ze voor korte tijd vijanden door muren kunnen zien. Zo word je niet snel verrast.

Conclusie

Uiteraard is er ook op het gebied van bijvoorbeeld wapens, gadgets passieve vaardigheden nog veel te ontdekken, maar over één onderdeel had ik gehoopt meer te kunnen vertellen: de portals. En dat ik dat niet kan, is volledig een skill issue :). Hoewel de besturing niet ingewikkeld is, duurt het even voordat je goed doorhebt op welke oppervlakten je een portaal kan plaatsen, en vooral, waar dat handig is. Ik denk dat deze toevoeging van Splitgate 2 een perfecte easy to learn, difficult to master-game maakt. Want hoewel ik er tijdens de preview weinig van bakte, vond ik het wel leuk om ermee te experimenteren. Daarom vond ik het jammer dat in één van de video’s een speler aangaf dat volgens hem portals niet noodzakelijk waren. Het zou zonde zijn als bijvoorbeeld de krachten van de factions portalen overbodig maken, al zie ik dat op hoog niveau niet snel gebeuren. Waar een skill is, is een weg immers!

Als deze gratis game naar de Switch (2) komt, dan kan dit best wel eens de eerste shooter zijn die ik download. En met de voorgenomen (optionele) crossplay-functionaliteit, kun je ook perfect met je niet Switch-vrienden spelen. Meer weten over Splitgate 2? Op hun website vind je een link naar de Companion App met lore en rewards voor Splitgate 2. Wil je zien wat we nog meer op gamescom 2024 hebben gespeeld? Klik dan hier.