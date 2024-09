Deze Mario LEGO-sets gaan verdwijnen

Heb jij nog allerlei LEGO-sets in het teken van Super Mario op je verlanglijstje staan? Dat snappen we natuurlijk wel. Het lijkt er echter op dat er diverse sets binnenkort uit de roulatie gaan. Wil je ze dus nog een mooi plekje op in je verzamelkast geven, dan raden we je aan om snel je slag te slaan.

Het lijkt hoofdzakelijk om wat kleinere sets te gaan, maar er zijn uitzonderingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de Nintendo Entertainment System-set? Ja, die staat ook op het punt om uit het assortiment te verdwijnen.

Verder lijkt het voornamelijk om expansion sets te gaan, bijvoorbeeld van Peach’s kasteel, Donkey Kong’s Tree House en Diddy Kong’s Mine Kart Ride. Een volledig overzicht vind je op de website van LEGO zelf, waar je ze desgewenst natuurlijk ook meteen in je winkelwagentje kunt mikken.

Gelukkig lopen de Mario-sets storm, dus er zijn hiernaast nog genoeg sets die voorlopig wel verkrijgbaar blijven. Zo kun je Bowser of de Piranha Plant gerust nog even op je to buy-lijstje laten staan. Bovendien blijven er ook steeds nieuwe sets uitkomen, zoals de recente mozaïek van Mario en Yoshi en natuurlijk de Great Deku Tree. Oké, die laatste is geen Mario, maar laat wel zien dat steeds meer (Nintendo-)franchises hun eigen LEGO-sets krijgen. En dat betekent dat we voorlopig zeker nog niet uitgebouwd en uitverzameld zullen zijn.