Gratis demoversie van De Smurfen – Dreams is nu beschikbaar

Eind april werd er aangekondigd dat De Smurfen – Dreams naar Nintendo’s hybride console zou komen. Echter kregen we toen alleen een teaser voorgeschoteld, waardoor we nog niet wisten wanneer het spel te spelen zou zijn. Gelukkig werd de releasedatum van 24 oktober enige tijd later bekendgemaakt. Mocht je niet kunnen wachten tot die datum, dan heb ik goed nieuws voor je. Er is nu namelijk een gratis demoversie te downloaden in de Nintendo eShop! Dat viert Microids uiteraard met een bijpassende trailer, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken.

Maak je klaar voor een gloednieuw Smurfenavontuur, want De Smurfen – Dreams komt eraan! In dit 3D-platformspel kom jij erachter wat er precies in het hoofd van een slapende Smurf gebeurt. In deze game heeft Gargamel namelijk een spreuk uitgeoefend op deze wezentjes, waardoor ze in slaap zijn gevallen. Daarom maak je kennis met de beste dromen en en de meest vreselijke nachtmerries van de Smurfen. Verder bestaat deze titel uit vier dromerige werelden en kun je die samen met jouw vrienden verkennen.

Schaf jij over een paar weken deze Smurftastische game aan voor een bedrag van €39,99? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!