Rating voor Switch 2-versie Pikmin 3 Deluxe opgedoken

Een half decennium geleden bracht Nintendo Pikmin 3 Deluxe uit op de Nintendo Switch. Dit was al een vernieuwde uitgave, want het origineel verscheen op de Wii U als Pikmin 3. Onverwacht is er bij PEGI een rating opgedoken van de Switch 2-versie van Pikmin 3 Deluxe. Hierover is door Nintendo nog niets aangekondigd. Het lijkt er sterk op dat dit binnenkort gaat gebeuren, maar het is en blijft afwachten. De rating kan je zelf ook bekijken op de site van Pan European Game Information (PEGI).

Met de komst van de Switch 2 hebben verscheidene Switch-games upgrades gekregen speciaal voor de nieuwe console. Pikmin 3 Deluxe viel vooralsnog buiten de boot. En ook diens opvolger, Pikmin 4, kreeg geen update specifiek voor de Switch 2. Echter, deze ontving laatst wel een update met wat andere kleine verbeteringen, waarover je hier meer kan lezen.

Wat verwacht jij nu deze rating van Pikmin 3 Deluxe voor de Switch 2 is opgedoken? Laat het ons weten in de reacties!