Gratis update 1.1.0 nu beschikbaar voor Pikmin 4

Dat er een gratis update voor Pikmin 4 aan zat te komen wisten we al. De vraag was alleen wanneer in november de update uit zou komen. Het antwoord op die vraag is: vandaag! Update 1.1.0 is vanaf vandaag beschikbaar voor de Nintendo Switch (2). En nee, die bevat niet de Switch 2-upgrade waar fans zo op hoopten. Wel bugfixes, wat extra content en nieuwe besturingsopties. Hieronder beschrijven we de highlights uit de update. De volledige patch notes zijn hier te lezen.

De game uit 2023 krijgt met deze update een paar nieuwe features én een vernieuwde demo. Zo krijgt de game krijgt een photomode waarmee je tijdens het spelen foto’s kunt maken die je later ook weer kunt bewerken. Daarnaast worden er decor Pikmin toegevoegd aan het spel. Deze komen je mogelijk bekend voor van Pikmin Bloom en zitten verstopt in ieder level. Om je een beetje op weg te helpen krijg je hints waar ze zitten. Zodra je ze hebt gevonden worden ze een onderdeel van je squad en bovendien kun je ze naar Pikmin Bloom sturen. Ook krijgt de game nieuwe moeilijkheidsgraden waarbij het lastiger of makkelijker wordt om het spel te voltooien. De makkelijkere modus laat bijvoorbeeld vijanden niet als eerste aanvallen. Perfect voor photo mode of een wat rustigere ervaring van het spel. Tenslotte zijn er ook de bekende bugfixes die problemen oplossen en zorgen voor een soepelere game-ervaring.

Heb jij de update al gedownload? Veel speelplezier!