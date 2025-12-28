Een deel van Nintendo’s Winter Sale-aanbiedingen verdwijnen na 31 december

Eerder deze week kon je op Daily Nintendo lezen dat Nintendo een lijstje heeft samengesteld vol met demo’s en gratis-te-spelen spellen. Dat is onwijs handig als je eerst van een game wilt proeven of geen geld wilt uitgeven. Maar wat nou als je toch een nieuwe titel wilt? Dan is dit misschien wel hét moment, want momenteel is er een Winter Sale gaande in de Nintendo eShop. Dat betekent dat er vele spellen voor een leuke prijs aangeschaft kunnen worden.

Hoogstwaarschijnlijk wist jij al van deze uitverkoop af. De reden van dit artikel is echter om duidelijk te maken dat een deel van de aanbiedingen maar tot en met 31 december geldt. Het kan dus zo zijn dat games als Minecraft, Mario + Rabbids Sparks of Hope en Cyberpunk 2077: Ultimate Edition op 1 januari 2026 niet meer met korting gekocht kunnen worden. Verstandig is dus om voor het nieuwe jaar nog even te kijken of je nog iets leuks in de eShop ziet. Op Nintendo’s officiele website zijn alle afgeprijsde titels te bekijken.

Wees echter niet getreurd als je er toch te laat bij bent: tot en met 11 januari worden er namelijk gewoon nieuwe spellen worden toegevoegd! Dus als je nu niks leuks ziet voor de Nintendo Switch of Switch 2, dan kan dat altijd nog komen.