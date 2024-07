Reel Fishing: Days of Summer komt deze herfst

Diervriendelijk virtueel visplezier!

De Reel Fishing-serie van Natsume bestaat uit realistische vissimulatie-games. Het laatste deel verscheen in 2019 voor de Switch: hoog tijd voor een nieuwe dus! De 16de game uit de serie, Reel Fishing: Days of Summer, zal 28 oktober uitkomen. Naast de online versie kun je dit spel ook fysiek aanschaffen.

In Days of Summer volg je een groepje van drie vrienden op hun vistripje. Tijdens deze trip kun je je geluk beproeven bij veertien verschillende vislocaties, waar in totaal meer dan veertig soorten vissen te vangen zijn. Natuurlijk komt het niet alleen maar op geluk aan, zo kun je maar liefst zo’n zeventig soorten tackle maken om de kans op zeldzame vissen te vergroten. Veelvuldig vissen levert je nieuwe vaardigheden op, en je vangst kun je bewonderen in een prachtig aquarium. Maar het draait niet alleen maar om vissen. De drie vrienden lopen namelijk ook een mysterieus jongetje tegen het lijf. Welk geheim herbergt dit visgebied?

Spreekt deze game jou aan, of sla je de vis-minigames in spellen altijd over? Laat het ons weten in de comments!