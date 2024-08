[Review] Gori: Cuddly Carnage – Beestachtig leuk!

Inmiddels is het alweer ruim twee jaar geleden dat ik tijdens Gamescom voor het eerst kennismaakte met Gori. De absurde humor in combinatie met een schattig katje die op een hoverboard grote hoeveelheden unicorns afslacht wist meteen mijn aandacht te trekken. Twee jaar later is eindelijk zover en is het spel beschikbaar voor onder andere de Nintendo Switch. Weet de uiteindelijk game mij ook te overtuigen?

Gori in een notendop

Wanneer je Gori: Cuddly Carnage opstart klinkt al meteen de muziek met de tekst: Gori: Cuddly Carnage, he’s a cat on a hoverboard slicing unicorns. En laat deze enkele zin nu ook meteen precies samenvatten wat je van het spel kunt verwachten. Gori is namelijk een schattige (tot leven gekomen) speelgoedkat die op zijn hoverboard door hippe omgevingen scheurt en het opneemt tegen grote hoeveelheden vijanden, veelal bloeddorstige unicorns en allerlei gestoorde mutaties daarvan. Tussendoor los je de nodige puzzels op voor fijne variatie en krijg je ook met absurde baasgevechten te maken. Dat klinkt absurd, maar blijkt een gouden combinatie. Ik hoor je echter al vragen: een kat die bloeddorstige unicorns afslacht, hoezo?

Schattige speelgoedbeestjes worden een nachtmerrie

Het antwoord op die vraag is eigenlijk het beste te beantwoorden met dat je daar maar niet al te veel over na moet denken. Ja zeker, er zit een verhaal achter de game, maar dat is niet waar het spel echt om draait. Waar Gori om draait is namelijk écht de gameplay. Het verhaal draait om ‘Ultra Pets’ welke werden geschapen door ‘Cool-Toyz Inc.’. Niemand verwachtte echter dat door een mutatie deze schattige en ideale speelgoed huisdieren veranderde in verwrongen speelgoed dat recht uit je nachtmerries komt en vastbesloten is om de mensheid uit te roeien. Gelukkig hebben we Gori om de wereld te beschermen tegen al deze inmiddels alles behalve schattige unicorns en andere wezens.

Noem het verhaal slecht of noem het verhaal geniaal bedacht, zoals gezegd draait het spel echt om de gameplay. Je zal merken dat je al na 10 minuten spelen heel erg vertrouwd op je hoverboard door de werelden heen scheurt. Al snel ontmoet je jouw eerste vijanden en dan komt volop hack-and-slash actie naar voren. Waar je in het begin slechts simpele aanvallen kan doen, krijg je in de loop van het spel steeds meer speciale aanvallen en ook wapens tot je beschikking. Na een paar uur spelen krijg je beetje bij beetje meer beschikking over een flink arsenaal aan explosieven, vlijmscherpe wapens en ontgrendelbare moves. Het vechten blijft over het algemeen uiteraard veelal hersenloos op knoppen drukken, maar de gameplay wordt op een fijne manier divers gehouden door de nodige puzzels die je zult moeten oplossen. Daarnaast vormen baasgevechten een echte uitdaging en zijn de stukken waarin je op railings moet grinden en van platform naar platform moet zien te komen, ook een genot om te spelen. Het geeft je op die momenten een beetje het gevoel alsof je met Spiderman door een stad slingert. De ‘skate’ gedeeltes kun je nog het best omschrijven als een soort Tony Hawk maar dan met een kat én in absurde omgevingen.

Had ik je trouwens al verteld dat Gori’s hoverboard een naam heeft én ook kan praten? F.R.A.N.K! kletst tijdens de game volop tegen je en brengt een flinke dosis humor met zich mee! De humor in de game richt zich met name op volwassenen, kan soms erg flauw zijn maar tegelijkertijd toch ook wel weer heel leuk. Zo kan Gori uit het niets opmerkingen maken als: “I don’t like you, please lay down and die”.

De verschillende levels zijn redelijk uitgebreid en duren gemiddeld een uur of iets meer om uit te spelen. Door punten te verzamelen kun je niet alleen nieuwe wapens kopen, je kunt ook je hoverboard upgraden of Gori naar wens aanpassen. Denk aan de kleur ogen en zijn kleding. Los van de story mode is het ook mogelijk om ‘voor de fun’ te spelen. Je wordt dan in een level gedropt en aan jou de taak het zo lang mogelijk te overleven. De levels worden beetje bij beetje lastiger en vanaf het derde level zul je merken dat het spel écht behoorlijk uitdagend wordt. Gelukkig zijn er verschillende keuzes in moeilijkheid, waardoor de game voor iedereen toegankelijk is.

Loopt enorm soepel

Op audiovisueelgebied valt er niet al te veel te klagen. Het spel draait enorm soepel en dat is gezien de gameplay ook echt het belangrijkste. Ook wanneer er veel vijanden tegelijk in beeld komen blijft alles soepel draaien. Daar staat wel tegenover dat de beelden niet altijd even scherp zijn als op de PC. De Switch-versie is dan ook minder gedetailleerd als op de PC. Dat is echter verklaarbaar gezien de verouderde hardware van de Switch en ik begrijp de keuze van de ontwikkelaars om te nadruk echt te leggen op het soepel draaien van het spel, wat prima is gelukt. Verder wordt de game vergezeld van een heerlijke soundtrack. Gori skate en slacht op een originele, bloedstollende soundtrack die barst van de energie in verschillende genres en dat past perfect bij de game.