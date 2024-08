My Nintendo Store voegt Zelda merchandise van Nintendo Tokyo toe

Nintendo heeft in Japan maar liefst drie verschillende fysieke winkels. Iedere winkel heeft een enorm assortiment aan producten van Nintendo-franchises. Zowel merchandise die elders verkrijgbaar is, als exclusief voor die winkels. Met sommige merchandise exclusief per specifieke winkel. Met de Paris Japan Expo had Nintendo enkele van deze producten geïmporteerd voor een pop-up winkel. Nu verschijnen enkele producten ook online. In de My Nintendo Store kun je nu verschillende producten uit Japan bestellen.

Sommigen zoals de kaartspellen en de Mario knuffels waren al beschikbaar, maar nu komen hier wat Zelda producten bij. Zo zijn er twee verschillende t-shirts en een sweater toegevoegd qua kleding. Er is echter nog meer. De volledige line-up van Zelda pins zijn nu beschikbaar. Hierdoor kun je pins kopen van onder andere Navi, Majora’s Mask, een Heart Container en het Master Sword. Doordat het import is, zijn de producten redelijk prijzig, maar de kwaliteit van de producten is daarentegen ook erg hoog.

De prijzen van de producten variëren tussen de € 14,99 voor de pins en € 49,99 voor de sweater in volwassen maten.