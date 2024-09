[Review] JBL Quantum 50C – Betaalbare oordopjes voor handheld-gaming

Ondanks dat draadloze oordopjes steeds meer de norm worden, zien we ook nog steeds bedrade oordopjes op de markt komen. Een van die laatstgenoemde oordopjes is de JBL Quantum 50C, welke voor net geen 30 euro in de winkels liggen. De JBL Quantum 50C richt zich met name op het gebruik voor handheld-gaming, maar zijn ook te gebruiken op andere consoles en natuurlijk smartphones. Wij kregen de kans de JBL Quantum 50C uitgrondig te testen en dus is het nu de tijd voor onze review.

Uiterlijk

Ik moet eerlijk zijn, toen ik de oordopjes uit de doos haalde was ik niet direct enthousiast over het uiterlijk. De oordopjes ogen nogal groot, wat overigens ook geldt voor de afstandsbediening die midden aan het draad zit. Het grote ontwerp is overigens niet voor niets, het gaat hier als het ware om een extra laag genaamd “enhancers” tussen de oordopjes en de oor-unit. Deze hebben als functie om passieve geluidsisolatie te leveren. Goed om te weten: deze zijn ook verwijderbaar. Of deze belofte wordt waargemaakt, lees je verderop in deze review. Wat in elke geval belangrijk is om te melden, is dat het grote ontwerp geen negatieve invloed heeft op hoe de oortjes in je oor zitten. De oordopjes zijn fijn te dragen zonder dat deze irritatie opleveren. Dat geldt overigens zowel met als zonder deze extra laag. Haal je de laag eraf, dan heb je dus iets minder grote oordopjes. Los daarvan blijven de oordopjes goed zitten, ze vallen dus niet snel uit je oren. Wel zo fijn want ook tijdens het wandelen en hardlopen bleven ze prima zitten!

Gebruik

Deze JBL oordopjes zijn met name op de markt gebracht voor mobile-gaming, en met de ingebouwde microfoon dan ook geschikt voor online multiplayer. Ze zijn functioneel gezien echter ook prima te gebruiken op consoles, zoals de Nintendo Switch. De oordopjes hebben een 3,5mm jack aansluiting en via een koppelstuk ook een USB-c aansluiting, waardoor deze eenvoudig te gebruiken zijn, ook op je Nintendo Switch en smartphone. Wel moet benadrukt worden dat de oordopjes wel bedoelt zijn voor mobile-gaming, dat vooral qua geluidskwaliteit merkbaar is. Tijdens het gebruik bieden de oordopjes eenvoudige controle met een volumeschuifregelaar en microfoondemping. De oordopjes zijn dan ook makkelijk en veelzijdig in gebruik.

Kwaliteit

Waar het uiterlijk nog vrij persoonlijk kan zijn, is de kwaliteit van het geluid alsmede de microfoon daarna toch wel het belangrijkste aspect. En eerlijk is eerlijk, dat zit meer dan goed. Los van het het feit dat een voordeel van bedrade oordopjes toch wel het ontbreken van ruis is, is de kwaliteit van het geluid gezien de prijs relatief goed te noemen, al zijn verschillen per situatie goed waar te nemen. Zo merk je hij het luisteren van muziek bij akoestische nummers zeer heldere geluiden en zijn instrumenten goed te onderscheiden. Instrumenten met een lage frequentie klinken echter vlak en van de bas moet je geen al te hoge verwachtingen hebben. Hier is te merken dat de relatief lage prijs simpelweg zorgt voor keuzes in kwaliteit bij de oordopjes.

Gebruik je de oordopjes tijdens het gamen, dan merk je ook hier dat de oordopjes op bepaalde vlakken goed presteren en op andere vlakken minder. Zo is de kwaliteit aanvankelijk prima, maar merk je bij shooters dat schoten en vuur weer redelijk vlak klinken. Ook hier wil ik wel weer benadrukken dat we met een budget-model te maken hebben. Daarentegen hoor je weer wél goed of geluid bijvoorbeeld van links of rechts komt. Al met al kan gezien de prijs gezegd worden dat de kwaliteit gewoon voldoende is. Verder functioneert de microfoon prima en dat komt denk ik met name door de locatie ervan. Deze is overduidelijk gemaakt voor multiplayer-gaming en zit dan ook dicht bij je mond en gescheiden van de andere regelaars, zodat je stem goed wordt opgepakt en goed overkomt. Tijdens het testen kwam het duidelijk over dat mijn stem helder en goed overkwam. Daarnaast zorgt het ontwerp van de oordopjes in elk geval voor enige geluidsisolatie, al is dit wel passief.

Voor wie geschikt?

Het mag duidelijk zijn dat de JBL Quantum 50C-oordopjes met name geschikt zijn voor mobile (online) gaming waarbij ook een microfoon wenselijk is. Dat komt ook terug in het uiterlijk alsmede het feit dat de oordopjes bedraad zijn. Functionaliteit is duidelijk het belangrijkste. En tijdens het gamen is het uiterlijk natuurlijk ook minder belangrijk. Wél blijven het budget oordopjes en zul je dus moeten accepteren dat er op sommige punten is ingeleverd op kwaliteit, wat gezien de prijs van nog geen 30 euro ook niet anders kan. Verwacht bijvoorbeeld een minder indrukwekkende bas, maar over het algemeen een stabiele audiokwaliteit en een uiterst goed werkzame microfoon.