Pokémon Sleep nu te spelen met een smartwatch

Toen Pokémon Sleep verscheen vorig jaar waren er twee mogelijkheden om je slaap te tracken. Je kon je telefoon in je bed houden en daarvan het scherm de hele nacht aanlaten of gebruikmaken van de Pokémon Go Plus +. Nu heeft een update het mogelijk gemaakt om ook te synchroniseren met je horloge. Tenminste, als je er één hebt van de volgende modellen: Apple Watch, Galaxy Watch, Google Pixel Watch en Fitbit. De exacte modellen zijn hier te vinden voor Apple en hier voor Android.

Door de toevoeging van deze functionaliteit wordt het makkelijker voor spelers om hun slaap actiever te tracken voor het spel. Ik vergat bijvoorbeeld vaak de Go Plus + te gebruiken, terwijl mijn Galaxy Watch meestal toch om mijn pols zit. Hoe het werkt, kun je hier terugvinden.



Vanwege de lancering van de compatibiliteit met smartwatches zijn er speciale cadeaus voor nieuwe en terugkerende Trainers