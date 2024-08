[Review] Omochapon – kort en simpel

Hoewel we in Nederland ook wel bekend zijn met dingen als Kinder Surprise en andere producten met een verrassend speeltje er in, is het in Japan enorm populair. Overal kun je ze wel vinden, een machine waar je voor een paar honderd yen een balletje met een speeltje kunt krijgen. Deze gashapons zijn er van letterlijk alles. Van Pokémon tot verschillende anime of zelfs meubels. In Omochapon speel je als speelgoed uit zo’n balletje. Dit terwijl je de weg zoekt door een winkelcentrum heen om je weg naar je eigenaar te vinden.

Hoewel je er tijdens de ongeveer drie uur durende gameplay weinig van merkt, heeft het spel een erg schattig verhaal. Een jongetje heeft een gloednieuwe gashapon, maar voor die hem open kan maken verliest hij hem. Zeer verdrietig gaat hij verder, maar uit het zicht van het jongetje komt het speelgoed tot leven en wordt het je doel om te ontsnappen uit het winkelcentrum om zo naar je eigenaar terug te keren.

Toy Story-vibes

Het speelgoed uit de bal bevat een klein rood speelgoedautootje waarmee je kunt rijden, over schansen springen en een korte turbo gebruiken. Naarmate je je door het winkelcentrum beweegt kom je verschillende winkels tegen, maar ook kantoren en verschillende gevaren. Nu hoef je niet te vechten, maar je kunt wel gemakkelijk kapot gaan. Door bijvoorbeeld van te hoog te vallen, opgezogen te worden door een schoonmaakmachine of ventilator en meer. Onderweg kom je steeds meer speelgoed tegen die mee gaan doen met je missie en ieder met een eigen kracht. Zo heb je een konijn die door een vering kan springen, een tank waarmee je knoppen kunt indrukken door projectielen te schieten en meer.

Het is zeker geen lastig spel, maar om verder te komen zul je soms een beetje moeten puzzelen en doorhebben welk speelgoed waar gebruikt wordt. Voor de completionisten onder ons is het ook belangrijk om goed rond te kijken, want voor ieder stuk speelgoed wat je kunt gebruiken zijn er drie alternatieve kleuren te vinden. Het zorgt voor wat extra variatie, niet dat dat heel erg nodig is voor zo een korte game.

Heel eerlijk geeft het mij een beetje het idee dat ik een Toy Story spel zit te spelen door het tot leven gekomen speelgoed wat op pad is om naar een eigenaar terug te keren. Iets wat in alle vier de Toy Story films toch wel het verhaal was. En dat geeft voor mij wat nostalgie, gevoelens wat een positief punt is. Zeker aangezien ieder stukje speelgoed echt een eigen functie heeft en je ze allemaal nodig hebt in een redelijk gelijkwaardige hoeveelheid.

Performance en grafische stijl

De grafische stijl is relatief simpel, zo zijn er niet te veel details en wordt er veel pas ingeladen als je dichterbij komt. Dit geeft soms korte laadmomenten of problemen met de framerate, maar dit is, maar enkele keren voorgekomen bij mij. Wat opvalt in het winkelcentrum is dat hoewel het spel zich afspeelt in Japan, er verdacht veel Engelse teksten op de advertenties en dozen die je tegenkomt als decoratie staan.