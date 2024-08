[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 35

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Emio – The Smiling Man: Famicon Detective Club

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 29 augustus 2024

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club is het eerste nieuwe Famicom Detective Club verhaal in 35 jaar. In dit deel speel je de rol van een assistent van een privé onderzoeker van de Utsugi Detective Agency. Jullie krijgen de taak om de politie te helpen bij een mysterieuze zaak. Er is namelijk een student gevonden die op een gruwelijke manier vermoord is. Het belangrijkste is echter dat er een papieren zak over zijn hoofd zat, waar een eng lachend gezicht op is getekend. Niet alleen doet dit namelijk denken aan een serie moorden van 18 jaar geleden, maar ook aan legende van Emio, “The Smiling Man.” Hiervan wordt gezegd dat dit een serie moordenaar is die zijn slachtoffers een lach geeft die nooit zal vervagen. Onderzoek deze moord, vind aanwijzingen, hoor verdachten uit en probeer achter de waarheid te komen.

Gundam Breaker 4

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 29 augustus 2024

Gundam Breaker 4 draait helemaal om het maken van je eigen Gunpla. (Gundam-Mecha). Er zijn meer dan 250 basiskits om mee te beginnen, welke je kunt personaliseren met verf, verwering en stickers. Daarnaast het zou niet “Breaker” heten als er niets gebroken moet worden: Namelijk de Gunpla’s van je vijanden! Gebruik gelijktijdige twee verschillende wapens en breek delen van je vijanden af om ze aan je verzameling toe te voegen. Dit is jouw buit, deze mag je houden en gebruiken! Neem je Gunpla daarna mee op intense gevechtsmissies terwijl je hem op de proef stelt tegen keiharde tegenstanders, zowel on-als offline. Breken, bouwen, vechten!

WitchSpring R

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 29 augustus 2024

WitchSpring R is een remake van een mobile game uit 2015. De game kwam afgelopen jaar naar Steam, waar het belachelijk goed is ontvangen. In WitchSpring R volg je het verhaal van Pieberry, een jonge heks die noodgedwongen haar woonplaats in het bos verlaat om de wereld te ontdekken. Soldaten blijven telkens haar schuilplaats binnendringen, en de heksenjacht is een daadwerkelijk ding in deze wereld. Ze gaat op pad om uit te vinden waar de soldaten vandaan komen, haar magische krachten te ontwikkelen en… taart te eten. Overal in de wereld liggen magische boeken, geheime recepten en andere voorwerpen verstopt die Pieberry kunnen helpen tijdens haar avontuur. Daarnaast kun je verschillende soorten huisdieren trainen om je te helpen, en kun je zelf kiezen welke van je magische krachten je ontwikkelt. Benieuwd wat wij ervan vonden? Later deze dag verschijnt er een review. Stay Tuned!

Wat verder verschijnt in de week van 26 augustus tot en met 1 september: