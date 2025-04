RPG LunarLux komt deze maand uit

Gelukkig hoeven we niet tot de Switch 2 te wachten voordat we nieuwe games kunnen spelen. Deze maand, 17 april om precies te zijn, komt bijvoorbeeld LunarLux uit. Deze game verscheen eerder al voor de pc en werd daar erg goed ontvangen. Gelukkig heeft het nu ook zijn weg weten te vinden naar consoles. In dit spel ben je Bella, een Lunar Warrior. Zij bewoont de maan Luna, waar de mensheid heen is gevlucht nadat een komeet hun planeet Terra vernietigde. Maar nu, 1000 jaar later, blijkt het gevaar nog niet geweken. Dezelfde komeet ligt nu op ramkoers naar Luna!

Bella gaat uiteraard niet bij de pakken neer zitten. Maar in haar zoektocht naar een redmiddel, wordt ze gedwarsboomd door de mysterieuze Murk. Met een combinatie van turn based- en actiegevechten moet ze deze monsters het hoofd bieden en de wereld redden. En dat allemaal in charmante pixelstijl. Past deze game in jouw straatje? Laat het ons weten in de comments!