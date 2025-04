[Preview] Bravely Default Flying Fairy HD Remaster – een must play

Het is ondertussen elf jaar geleden dat ik Bravely Default voor de 3DS reviewde voor deze site. Toendertijd was mijn enige minpunt dat de game veel in slaapmode moest staan voor bepaalde features. Hoewel er geen details nog zijn hoe de Bravely Second feature wordt aangepakt in deze versie was ik al wel meteen enthousiast over deze aankondiging. Gelukkig heeft mijn korte speelsessie in elk geval niets verminderd hieraan. Bravely Default Flying Fairy HD Remaster lijkt in elk geval een pareltje te worden.

De artstijl en gameplay nog zo goed als ik me herinner

Hoewel deze HD Remaster niet meteen ook de stap naar 4K maakt, kan de game erg goed meedraaien tussen alle spellen die ik in Parijs heb gespeeld. Dankzij de prachtige artstijl weet de game te overtuigen op een grafisch vlak ondanks de wat minder gedetailleerde omgevingen. Het lijkt namelijk alsof je in een schilderij speelt.

Qua geluid kun je weer genieten van de prachtige soundtrack van Revo die voor mijn gevoel ook beter klinkt dan op de 3DS. Om nog maar niet te spreken over de stemmen van de hoofdpersonages die zowel in Japans als Engels erg goed ingesproken zijn en precies passen bij het type personage. Of het nu de bossy stem van Edea is of de flirterige Ringabel.

De vernieuwde UI die nodig is door het ontbreken van een tweede scherm ziet er overzichtelijk en netjes uit. De battles werken net zo soepel als hoe ze werkten in het vervolg, Bravely Default II dus goed om te zien dat dit goed is doorgetrokken naar de remaster. Ik ben vooral nog benieuwd naar hoe de slaapfuncties van de 3DS vervangen gaan worden. Zowel voor het herbouwen van Norende als het gebruik van Sleep Points voor Bravely Second waren die nodig. Dus hopelijk is dit goed opgevangen.

De minigames doen mij denken aan Super Mario 64 DS

De minigames in deze game zijn een compleet nieuw onderdeel van deze remaster en het doet me ergens een beetje denken aan de minigames die Super Mario 64 DS kreeg. Het zijn kleine spelletjes die gebruik maken van gimmicks van de console. In mijn tijd met de game heb ik Luxencheer Rhythm Catch en Ringabel’s Panic Cruise kunnen proberen. Wat me hieraan opviel, is dat het bijna als volwaardige games gezien kan worden. Ze zijn uitgebreider dan minigames normaal gesproken zijn en bovendien ook flink leuk om te spelen.

De eerste, Luxencheer Rhythm Catch deed me denken aan een iets versimpelde (voor zover ik het kon proberen) versie van Theatrhythm games. Door middel van je Joy-Con als muis te gebruiken moet je hier op muziek namelijk verschillende acties voltooien. Klikken, een lijn door een cirkel trekken of je handen dicht bij elkaar moet houden. Ik vond het wel nog wat gemakkelijk, maar er hopelijk zijn latere nummers wat uitdagender.

De Ringabel’s Panic Cruise is ook een bijzondere minigame. Hierin bestuur je het luchtschip uit het spel vanuit de cockpit. Je kunt hier echt van alles besturen en aanpassen. Onder het vliegen door zal er van alles gebeuren waar je op zult moeten letten. Een vervelende vlieg doodslaan, de verwarming aanpassen, iets repareren en nog allerlei andere dingen. Dat terwijl je het schip op koers houdt. Het is ook weer een leuk voorbeeld van hoe de muis functie gebruikt kan worden voor de Switch 2.

Zeker als je de 3DS-versie niet hebt: een absolute aanrader

Bravely Default blijft een ijzersterke RPG waarvan de gameplay, muziek en acteerwerk samen een fantastisch geheel maken. Op de Switch 2 ziet de game er fantastisch uit, hoewel het niet zo mooi is als de nieuwere games die ik al heb kunnen spelen is het nog steeds een genot om te spelen. De minigames geven een kleine extra aan de game die een leuke afwisseling geven aan je playthrough. Helaas is de fysieke versie van deze game een Key Card en dus geen echte fysieke game, hoe dan ook is dit wel een must om the halen op launch