Traveler’s Refrain komt volgende week naar de Nintendo Switch

Indie.io en Red Essance Games hebben bekend gemaakt dat muziek actie RPG Traveler’s Refrain naar de Nintendo Switch komt. De game kwam begin dit jaar naar Steam, waar het momenteel positief aangeschreven staat. Of dat ook zo zal zijn op de Nintendo Switch kunnen we binnenkort ervaren, want de game staat gepland voor 11 december. Volgende week dus al! Om dit nieuws bekend te maken is er daarnaast een nieuwe trailer online gekomen. Deze kun je hieronder bekijken.

Traveler’s Refrain is een handgetekende actie RPG, waarbij muziek een belangrijk wapen is. Jij speelt de Traveler, een eenzame muzikant die opzoek is naar zijn langverloren liefde. Hij is gewapend met een betoverde Bouzouki, welke krachtige spreuken kan maken. Hiermee vecht je tegen vreemde wezens en leg je de geheimen van dit gebied bloot. Reis door eeuwenoude bossen, geschapen bij oude geheimen, magische liederen en een aantal goddelijke krachten. Kies muzikale sferen die de game veranderen door de muziek te veranderen en het verhaal van deze prachtige game vorm te geven. Weet jij de mecha-godin van het lot te weerstaan?