Sky Oceans: Wings for Hire heeft releasedatum

Vorig jaar werd Sky Oceans: Wings for Hire aangekondigd. Deze ode aan klassieke JRPG’s gaat over luchtpiraten. Jij speelt de kapitein, Glenn Windwalker, die zijn eigen vloot begint. Door nieuwe piraten te ronselen en jullie schepen te verbeteren, kun je een vloot leiden waar niemand meer omheen kan in luchtgevechten! Al is kapitein zijn natuurlijk geen gemakkelijke taak. Het tevreden houden en bevrienden van je crew is ook een belangrijk onderdeel van je werk.

Maar nu het grote nieuws: we kunnen deze game 10 oktober al verwachten! Bij sommige winkels kun je zelfs al een pre-order voor een fysieke versie plaatsen. Tijd om je piratendromen te verwezenlijken dus. Nou ja, ondanks de term piraten hoef je (gelukkig) geen onschuldige handelaren te beroven. Het is namelijk Glenns droom om de wereld te ontdekken. Je komt dus veel verschillende steden tegen met ieder hun unieke cultuur. Door de lokale bevolking te helpen met hun problemen, kun je hun vertrouwen winnen en hun toekomst beïnvloeden. Naast luchtgevechten vol actie, speelt het verhaal dus ook een grote rol in deze game. Ben jij al enthousiast? Laat het ons weten in de comments!