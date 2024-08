Speel nu vier volledige Switch-games gratis tijdens de Mega Game Trials!

Wanneer je twijfelt om een game aan te schaffen op de Switch, kan het zomaar zijn dat er een gratis demo beschikbaar is in de Nintendo Switch eShop. En waar je bij demo’s slechts een klein stukje van een spel gratis kan spelen, is dat geheel anders tijdens de Mega Game Trials. Nintendo biedt vanaf vandaag tot 25 augustus namelijk de kans om vier spellen compleet gratis te spelen. Het gaat hierbij om de volledige spellen waarmee je aan de slag kunt gaan. De volgende vier spellen zijn nu tijdelijk gratis te spelen:

Tetris Effect: Connected

Cassette Beasts

Power Wash Simulator

Enter the Gungeon

Op dit moment zijn de Mega Game Trials exclusief in Europa beschikbaar en is het ook nog niet bekend of andere regio’s dit ook krijgen. Het is een onderdeel van het Mega Multiplayer Festival. Ga jij hier gebruik van maken en een van bovenstaande titels downloaden om gratis mee aan de slag te gaan? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!