FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time is opnieuw vertraagd

Het leek er even op dat Switch-bezitters over een kleine twee maanden aan de slag konden gaan met FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time. Hoewel het spel eigenlijk in 2023 had moeten verschijnen, kwam later dat jaar naar buiten dat de release in 2024 zou plaatsvinden. Mogelijk gaat dat nog steeds lukken, maar op de officiële website heeft Level-5 laten weten dat de game niet op 10 oktober zal uitkomen. Level-5 biedt haar excuses aan, aan iedereen die uitkeek naar dit gloednieuwe Fantasy Life-spel en hoopt op jouw begrip. De ontwikkelaar is van plan om meer nieuws rondom FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time bekend te maken later deze zomer tijdens de Level-5 Vision 2024.

Voordat je avontuur bij FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time gaat beginnen mag jij jezelf voorstellen, wat je doet door jouw personage helemaal zelf samen te stellen. In het spel hoef je trouwens niet alleen maar te vechten, want jij mag zelf jouw eigen leven bepalen. Dus of je nou bepaalde voorwerpen wilt verzamelen, juist dingen wil bouwen of lekker wilt koken, dat bepaal je zelf! Bovendien is de game ook nog eens online samen te spelen en kun je jouw dorp aankleden naar eigen smaak.