Morpeko en Dynamax verschijnen binnenkort in Pokémon Go

Het is alweer ruim acht jaar geleden dat Pokémon Go verscheen en Pokémon populairder maakte dan ooit. De mobiele game verscheen oorspronkelijk met alleen de eerste generatie, maar al snel werd het uitgebreid naar meer. Ondertussen zijn echter nog steeds niet alle Pokémon beschikbaar in het spel. Een van deze Pokémon is Morpeko. De bijzondere vorm veranderende Pokémon uit Sword & Shield. Daar komt binnenkort verandering in. Dit is tijdens de Pokémon World Championships bekend gemaakt. Net als in de hoofdspellen zal Morpeko tijdens gevechten kunnen veranderen naar zijn hangry-vorm of naar zijn full belly vorm.

Een tweede aankondiging die werd gedaan is een feature die al langer geteased wordt, zelfs in de game al met bijvoorbeeld de zoekfuncties. Het gaat hier om Dynamax en Gigantamax, een speciale mechanic uit de 8ste generatie van Pokémon. Ook hier is alleen coming soon bekend.

Tijdens de sluitingsceremonie van de Pokémon World Championships, werden verschillende aankondigingen gedaan. Zo zijn er nieuwtjes onthuld over Pokémon Unite, Go, TCG, TCG Pocket en de data en locaties voor de volgende twee edities. Je kunt het toernooi hier terugkijken.