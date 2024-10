Spirit Mancer verschijnt deze maand

Spirit Mancer combineert het deckbuilding-genre met klassieke hack-and-slash. Door de spirits van demonen te vangen, kun je deze later in gevechten inzetten als spirit cards. Maar je hebt uiteraard ook een goed arsenaal aan (vuur)wapens tot je beschikking. Als je de demo hieronder bekijkt, lijkt het door de hand’getekende’ pixelart en energieke soundtrack een vrolijk avontuur te worden. Daarnaast is ook lokale co-op mogelijk, dus je kan het gezellig met zijn tweeën spelen!

Vanaf 22 november zal deze game in de eShop komen. Onderstaande trailer noemt ook pre-order bonussen, maar deze lijken op het moment van schrijven alleen voor de pc-versie beschikbaar te zijn. Mocht je nou nieuwsgierig zijn: op Steam kan je al een demo spelen van deze game. Dan weet je meteen of je hem de 22ste in je digitale winkelmandje moet leggen!