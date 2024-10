Bekijk hier de overzichtstrailer van Mario & Luigi: Brothership

Op donderdag 7 november kunnen Switch-bezitters eindelijk aan de slag met Mario & Luigi: Brothership. We moeten dus nog iets minder dan een maand wachten, maar ondanks dat heeft Nintendo al wel een overzichtstrailer van het spel op YouTube geplaatst. In die video, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken, gaan we met z’n alle naar het prachtige Concordia! Hier zijn onder andere de personages Connie en Trufvolt te vinden.

Verder krijgen we, zoals verwacht, meer van de gameplay te zien. Zo kun je door middel van het zeilschip Zeiland zelf bepalen naar welke drijvende eilanden je wilt varen. Op elke bestemming, denk aan Rhimbu, Allessant en Warmkoude, zijn trouwens bijzondere bewoners te vinden. En oh ja, had ik al gezegd dat je Bowser en zijn troepen ook kunt tegenkomen? Dit en nog veel meer staat allemaal op je te wachten in dit allernieuwste Mario & Luigi-spel.

Heeft de overzichtstrailer jou enthousiast gemaakt over Mario & Luigi: Brothership? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!