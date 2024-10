Together We Live komt volgende week uit

Together We Live is een visual novel. Deze games zijn een soort digitale leesboeken. En hoewel je soms zelf kan kiezen waar het verhaal naartoe gaat, zit je bij Together We Live in de bijrijdersstoel. Dit betekent dat je één verhaal ervaart, compleet met ingesproken stemmen, afbeeldingen en muziek.

Het verhaal van Together We Live gaat geweld niet uit de weg. Je ontwaakt als Kyoya, die wakker wordt in een onbekende ruimte. Alles lijkt verlaten, maar gelukkig ontmoet hij Asagiri. Zij heeft echter geen goed nieuws. Het einde van de wereld is gekomen: de mensheid heeft alle dieren en planten vernietigd, en hun omgeving bestaat enkel nog uit ruïnes. Maar het wordt nog erger. Asagiri doet namelijk boete voor alle zonden van de mensheid door elke dood die het op zijn geweten heeft te ervaren. Voor elke dood die ze sterft, wordt ze ook weer herboren. Samen reizen ze door de verlaten wereld op zoek naar leven, terwijl Asagiri sterft. Is er nog wel hoop in zo’n wereld?

18 november zal Together We Live in de eShop verschijnen. Houd jij het in de gaten, of lees je toch liever een klassiek boek?