TactiCats krijgt launch trailer

Eerder deze week kwam de chaotische multiplayer-game TactiCats naar de Switch. Om de launch te vieren heeft ontwikkelaar Hungry Dingo een launch trailer voor de game gedeeld. Deze kun je hieronder bekijken.

Zoals eerder beschreven is TactiCats een chaotische multiplayer-game waarin je het tegen maximaal drie andere vrienden opneemt in allerlei katachtige spelletjes. Denk aan het spelen van verstoppertje in kartonnen dozen, de hond van de buren het leven zuur maken of je de schrik laten aanjagen door een komkommer. De game bevat vier verschillende gamemodi om uit te kiezen. Tussen de spelletjes door speel je steeds nieuwe katten vrij en ontdek je geheime uitdagingen. Maar hoewel deze extra katten allemaal hartstikke lief en schattig zijn gaat het er natuurlijk om dat je met je vrienden kunt uitvechten wie de meest vervelende kat is.