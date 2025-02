Dit zijn de winnaars van de Pokémon Europe International Championships 2025

Het afgelopen weekend waren trainers in Londen hard aan het werk om plekken te veroveren voor het Wereldkampioenschap in Anaheim komende augustus. Verdeeld over vier categorieën zijn spelers van over de hele wereld aan de slag gegaan. Voor de videogames Scarlet & Violet en het kaartspel waren er ook weer verschillende divisies. Dit jaar waren er geen Nederlanders die in de finales terecht kwamen, wel is er een Belg 2de geëindigd bij het Trading Card Game.

Andreas Ketels heeft namelijk in de Junior Divisie van het spel gespeeld en hier de finale verloren van de Engelse Oliver Cahill. Verder kwamen er finalisten uit Brazilië, Japan, Amerika, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Voor Pokémon Unite heeft een Latijns-Amerikaans team de tweede plek veroverd. De volledige lijst winnaars en runner-ups zie je hieronder.