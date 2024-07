Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed krijgt releasedatum

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed komt eraan!

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (voormalige titel) werd vorig jaar aangekondigd, onder andere voor de Nintendo Switch. Vandaag is ook de releasedatum van de game onthuld én krijgen we een nieuwe trailer voorgeschoteld. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (nieuwe titel) zal op 18 oktober dit jaar verschijnen. De game is gesitueerd in dezelfde wereld van de film TMNT: Mutant Mayhem. Uitgever Outright Games zal in samenwerking met Nickelodeon en Paramount Consumer Products deze game op pc en consoles uitbrengen.

Deze nieuwe TMNT-game speelt zich maanden na de gebeurtenissen in de film af. Je zal als de Turtles kunnen spelen en moeten vechten tegen een nieuwe “mutant”-dreiging. Dit alles zal in dezelfde unieke artstijl zijn als de film. De nieuwe trailer is hieronder te bewonderen. Kijk jij uit naar deze nieuwe game? Laat het ons hieronder weten!