[Special] Geliefde Nintendo-president Satoru Iwata is vandaag 9 jaar geleden overleden

De directeur, de game-ontwikkelaar… de gamer.

Het is vandaag precies 9 jaar geleden dat Nintendo-president Satoru Iwata overleed aan galblaaskanker. We kennen hem als de meest geliefde leider die Nintendo ooit heeft gehad, maar hij zag zichzelf vooral als gamer. Een man met passie voor z’n vak en met passie voor de mensen die voor Nintendo werken. Satoru Iwata was meer dan gewoon een directeur…

On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Satoru Iwata

Vroege carrière

Op 6 december 1959 – in Sapporo, Japan – werd een man geboren die de gamingindustrie op meerdere manier zou veranderen. Satoru Iwata groeide op in zijn geboortestad en gooide op jonge leeftijd al hoge ogen op school, onder andere als klassen-voorzitter. Hij leerde zichzelf programmeren op zijn rekenmachine, maar zijn interesse werd pas echt goed opgewekt toen hij in 1978 een Commodore PET kocht.

Twee jaar later begon hij bij HAL Laboratory als programmeur, waar hij gewerkt heeft aan onder andere Kirby en Balloon Fight. Zijn relatie met Nintendo groeide en kreeg enorm veel vertrouwen van het bedrijf. Vooral toen hij zelf de programmeertaak van Golf op zich nam; een taak die onmogelijk leek, omdat het spel te groot van de NES zou zijn. Iwata bedacht een hele nieuwe programmeermethode en ineens waren de ogen op hem gericht.

Directeur

Toen HAL in de financiële problemen kwam, was het Nintendo-president Hiroshi Yamauchi die het bedrijf kwam redden. Maar hij had één voorwaarde: Satoru Iwata moest het bedrijf runnen als nieuwe directeur. HAL ging akkoord en 6 jaar later was het bedrijf meer dan winstgevend en had het een stabiel inkomen. HAL was gered dankzij het leiderschap van Iwata-san.

Daar waar directeuren vaak een arrogante air lijken te hebben, was Iwata juist een frisse wind. Hij had weinig ervaring in management, dus las hij boeken en sprak hij zoveel mogelijk leiders om hen om advies te vragen. Het maakte hem al snel één van de meest geliefde mensen in de industrie. Maar ondanks zijn positie als directeur, kon hij nooit stoppen met zijn grootste passie: programmeren.

Satoru Iwata was een geliefd gezicht tijdens de Nintendo Direct-presentaties

De redder van Pokémon

Zelfs als directeur kon hij het niet laten om andere game-ontwikkelaars te hulp te schieten. Gamefreak heeft bijvoorbeeld veel te danken aan Iwata. Toen Pokémon Gold en Pokémon Silver in de problemen zaten, was het Iwata die de games kwam redden. Ook heeft hij geholpen met het programmeren van Pokémon Stadium en Super Smash Bros. voor de Nintendo 64.

In 2000 begon hij bij Nintendo en kreeg hij een plek in de board. Daar was hij verantwoordelijk voor het verminderen van kosten, terwijl de kwaliteit van Nintendo-games toch hoog bleef. Hij slaagde, want toen Yamauchi in 2002 met pensioen ging, bood hij Iwata een wel heel bijzondere functie aan…

Een echte leider

Sinds Nintendo in 1889 is opgericht, werd het bedrijf altijd gerund door de Yamauchi-familie. Het was dan ook heel bijzonder dat Satoru Iwata die baan kreeg aangeboden. De eerste niet-Yamauchi aan het roer van het grootste game-bedrijf ter wereld. Het bleek een gouden keuze, want Iwata wist onder zijn leiderschap hit na hit te scoren.

De Nintendo DS, de Wii, de 3DS… Iwata zijn leiderschap heeft Nintendo helpen groeien naar nieuwe hoogten. Maar zelfs toen het slechter ging en Nintendo met de Wii U maar geen succes kon boeken, deed Iwata er alles aan om te voorkomen dat het bedrijf in de problemen kwam. Hij sneed zijn eigen salaris door de helft! Dit deed hij uiteindelijk twee keer, eens in 2011 en nogmaals in 2014. En dat terwijl zijn salaris relatief laag lag ten opzichte van andere topmannen in de industrie. Samen met andere managers – die ook behoorlijk wat inleverden qua loon – zorgde hij ervoor dat het personeel veilig bleef.

Zijn laatste succes

Iwata-san deed er alles aan om een herhaling te voorkomen. Hij stond aan het hoofd van Nintendo’s nieuwste console, terwijl hij onderzoek deed naar de mobiele markt. De casual gamers die hij in de Wii-tijd naar Nintendo wist te trekken, schakelden nu vooral over naar smartphones. Het was deze visie die zorgde voor twee grote veranderingen voor Nintendo: meer focus op mobile-games en de volgende Nintendo-console moest een hybride-console worden. Het bleek het laatste succes te zijn van deze legendarische man. Hij zou het zelf alleen nooit meemaken…

In 2014 begonnen de eerste geruchten dat Iwata zijn gezondheid achteruit ging. Hij bleef weg van de E3 en andere publieke gebeurtenissen. Hij heeft zelfs een vergadering met de aandeelhouders moeten uitstellen toen het niet zo goed met hem ging. Toen hij in juli in het ziekenhuis terechtkwam, bleef hij doorwerken. Maar uiteindelijk kon hij de strijd tegen kanker niet winnen. Satoru Iwata overleed op 11 juli 2015 op 55-jarige leeftijd.

Zijn nalatenschap

Nintendo heeft in haar bestaan vele ups-and-downs gehad. Maar het was onder Satoru Iwata dat het bedrijf echt een gezicht kreeg. Dankzij zijn optredens in de vele Nintendo Direct-presentaties en zijn vriendelijkheid tijdens grote beurzen zoals de E3, maakten Iwata een geliefd persoon in de industrie. Zijn opofferingen toen het slechter ging en zijn werkethiek om het beste uit de industrie te halen; woorden schieten te kort als we deze man moeten eren.

Het is nu 9 jaar later en we kijken nog met een warm hart terug naar deze man. Er zijn weinig directeuren waar we zoveel sympathie voor voelen als Iwata. Maar hij was dan ook meer dan een directeur. Hij was een game-ontwikkelaar. Hij was een gamer. Maar hij was vooral een goed mens. Iets dat de game-industrie anno 2024 hard nodig heeft.

We hopen dat Iwata nu geniet van een potje golf in het grote groene veld in het hiernamaals. En we hopen vooral dat hij weet hoe geliefd hij is. Satoru Iwata gaat met recht de geschiedenisboeken in als een legendarische man…