The Backrooms 1998 krijgt launchtrailer

The Backrooms 1998 is inmiddels verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console en daar hoort natuurijk ook een launchtrailer bij. The Backrooms 1998 is een first-person found footage psychologische horror survival game die het verhaal vertelt van een jonge tiener die per ongeluk in de diepten van The Backrooms is gevallen in 1998. In de game probeer je een weg te vinden in een onwelkom doolhof van de backrooms. Het is jouw taak om te ontsnappen maar dat zal niet gemakkelijk zijn…

The Backrooms-games zijn gebaseerd op een populaire creepypasta over een mysterieuze ruimte tussen de muren en vloeren, waar je voor altijd vast in kunt blijven zitten als je pech hebt. Dat idee van een oneindig lijkende doolhof geeft de games net dat extra bloedstollende randje. Goed om te weten: omdat deze game echt verontrustende beelden, geluiden, angstaanjagende natuur, jump scares, gore, extreem geweld, moorden en intense horror bevat, speel je de game op eigen risico…

Ben je inmiddels wel nieuwsgierig geworden? Bekijk dan vooral onderstaande launchtrailer eens!